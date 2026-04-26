PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Verkehrsdirektion Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Verkehrsunfall mit verletzter Person aufgrund Sekundenschlaf

A60, AD Nahetal (ots)

Am Freitag, den 24.04.2026, um 15:12 Uhr, kam es auf der BAB 60 aufgrund eines Sekundenschlafs zu einem Verkehrsunfall. Eine 36-jährige PKW-Fahrerin befuhr die BAB 60 in Richtung Autobahndreieck Nahetal. Im Bereich des erwähnten Dreiecks musste sie aufgrund des stockenden Verkehrs anhalten. Ein 32-jähriger PKW-Fahrer aus Rheinland-Pfalz fuhr dem stehenden Fahrzeug auf.

Der PKW-Fahrer gab im Rahmen der Unfallaufnahme an, während der Fahrt für wenigen Sekunden eingeschlafen zu sein. Die Fahrzeugführerin erlitt leichte Verletzungen. Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Angaben zur genauen Schadenshöhe liegen derzeit noch nicht vor. Der 32-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten müssen. Neben der Polizei war auch der Rettungsdienst im Einsatz.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Übermüdung am Steuer ein erhebliches Unfallrisiko darstellt. Die Müdigkeit wirkt sich ähnlich negativ auf die Reaktionsfähigkeit aus wie Alkohol. Bereits kurze Sekundenschlafphasen können dazu führen, dass Fahrzeuge unkontrolliert von der Fahrbahn abkommen oder Kollisionen auf der Fahrbahn stattfinden. Hierbei können auch schnell schweren Folgen für alle Beteiligten eintreten. Weitere allgemeine Hinweise für eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr können hier eingesehen werden:

https://www.polizei.rlp.de/die-polizei/praevention/verkehrspraevention/sichere-teilnahme-am-strassenverkehr

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim


Telefon: 06701-919100
E-Mail: pastgau-bickelheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/lrhUtRZ

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Verkehrsdirektion Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Verkehrsdirektion Mainz
Weitere Meldungen: Verkehrsdirektion Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 24.04.2026 – 11:35

    POL-VDMZ: Unfalllage und Jahresbilanz der Verkehrsdirektion Mainz für das Jahr 2025

    Wörrstadt (ots) - Leichter Rückgang der Gesamtunfälle - Zunahme bei Verkehrsunfällen mit Verletzten Die Verkehrsdirektion im rheinhessischen Wörrstadt, ist mit ihren 3 Dienststellen, eine Fachdirektion des Polizeipräsidiums Mainz. Ihre Polizeiautobahnstationen Heidesheim und Gau-Bickelheim, bewältigen die alltäglichen polizeilichen Aufgaben. Mit ihren zivilen ...

    mehr
  • 23.04.2026 – 01:16

    POL-VDMZ: Verkehrsunfall auf der A63 bei Saulheim - eine Person leicht verletzt

    A63, Richtung Mainz, Saulheim (ots) - Am Mittwochabend, gegen 21:17 Uhr, hat sich auf der A63 in Fahrtrichtung Mainz ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw ereignet. Beide Fahrzeuge waren infolge der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Eine Person erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Abklärung in ein ...

    mehr
  • 18.04.2026 – 22:24

    POL-VDMZ: A63 - Hochzeitskorso auf der A63 mit anschließender Nötigung

    Heidesheim (ots) - Am Samstag, den 18.04.2026, kam es gegen 18:25 Uhr auf der BAB 63 in Fahrtrichtung Kaiserslautern zu einer Nötigung im Straßenverkehr durch einen Autokorso. Zwischen den Anschlussstellen Nieder-Olm und Wörrstadt bremsten nach Angaben der Zeugen mehrere Fahrzeuge den Verkehr auf beiden Fahrspuren ab. Zudem wurden zwei Fahrzeuge auf Höhe der AS ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren