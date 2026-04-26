Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Verkehrsunfall mit verletzter Person aufgrund Sekundenschlaf

A60, AD Nahetal (ots)

Am Freitag, den 24.04.2026, um 15:12 Uhr, kam es auf der BAB 60 aufgrund eines Sekundenschlafs zu einem Verkehrsunfall. Eine 36-jährige PKW-Fahrerin befuhr die BAB 60 in Richtung Autobahndreieck Nahetal. Im Bereich des erwähnten Dreiecks musste sie aufgrund des stockenden Verkehrs anhalten. Ein 32-jähriger PKW-Fahrer aus Rheinland-Pfalz fuhr dem stehenden Fahrzeug auf.

Der PKW-Fahrer gab im Rahmen der Unfallaufnahme an, während der Fahrt für wenigen Sekunden eingeschlafen zu sein. Die Fahrzeugführerin erlitt leichte Verletzungen. Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Angaben zur genauen Schadenshöhe liegen derzeit noch nicht vor. Der 32-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten müssen. Neben der Polizei war auch der Rettungsdienst im Einsatz.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Übermüdung am Steuer ein erhebliches Unfallrisiko darstellt. Die Müdigkeit wirkt sich ähnlich negativ auf die Reaktionsfähigkeit aus wie Alkohol. Bereits kurze Sekundenschlafphasen können dazu führen, dass Fahrzeuge unkontrolliert von der Fahrbahn abkommen oder Kollisionen auf der Fahrbahn stattfinden. Hierbei können auch schnell schweren Folgen für alle Beteiligten eintreten. Weitere allgemeine Hinweise für eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr können hier eingesehen werden:

https://www.polizei.rlp.de/die-polizei/praevention/verkehrspraevention/sichere-teilnahme-am-strassenverkehr

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