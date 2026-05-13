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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Vermissten 79-Jährigen gefunden

Stuttgart-West: (ots)

Der seit Montag (12.05.2026) vermisste 79-jährige Mann ist gefunden worden (siehe Pressemitteilung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/6273745.) Alarmierte Polizeibeamte trafen den Mann am Montagmittag aufgrund eines Hinweises gegen 13.00 Uhr an der Giebelstraße wohlbehalten an. Sie brachten ihn zurück in das Pflegeheim. Die Presse wird gebeten, die Bilder nicht mehr zu verwenden und sie von den Medienportalen zu nehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
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Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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