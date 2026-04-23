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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf dem Globus Parkplatz

Idar-Oberstein (ots)

Am Montag, den 20.04.2026, im Zeitraum von 13:57 Uhr bis 15:00 Uhr wurde ein parkendes Fahrzeug auf dem Kundenparkplatz des Globus Handelshofes in Idar-Oberstein durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Vermutlich stieß ein unbekannter Beifahrer beim Ein- oder Aussteigen mit der Fahrzeugtür gegen das bereits dort parkende Fahrzeug und verließ anschließend den Unfallort, ohne sich beim Geschädigten oder bei der Polizei zu melden. Der Schaden liegt im unteren dreistelligen Bereich. Potenzielle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
PK Winter
Telefon: 06781-561-0
E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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