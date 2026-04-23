POL-PDTR: Sachbeschädigung an Gartenzaun nahe der Realschule Plus Idar-Oberstein

Morbach (ots) - Am Dienstag, den 21.04.2026, kam es gegen 15:00 Uhr in der Birkenfelder Straße in Morbach zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht durch einen LKW-Fahrer. Demnach befuhr der Verkehrsteilnehmer, mit seinem LKW, die Saarstraße. Anschließend bog dieser in die Birkenfelder Straße ein. In der Birkenfelder Straße streifte der LKW, durch Rangieren in der Einmündung, einen ordnungsgemäß seitlich ...

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