POL-PDTR: Sachbeschädigung an Gartenzaun nahe der Realschule Plus Idar-Oberstein
Idar-Oberstein (ots)
Am Dienstag, den 19.03.2022, zwischen 07:00 Uhr und 13:30 Uhr, wurden Teile eines Gartenzauns in der Rostocker Straße nahe der Realschule Plus in Idar-Oberstein durch bislang unbekannte Täter beschädigt. Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
PK Werth
Telefon: 06781/561-0
E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de
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