Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Kontrollen am Bahnhof Trier: Mehrere Verstöße gegen Durchfahrtsverbot festgestellt

Trier (ots)

Am gestrigen Tag wurde im Bereich des Bahnhofs Trier eine Kontrolle des bestehenden Durchfahrtsverbots (Verkehrszeichen 250) durchgeführt. Hintergrund ist eine aktuelle Baustelle, die eine Umleitung erforderlich macht.

Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass mehrere Verkehrsteilnehmer das Verbot missachteten und den Bereich unzulässig befuhren, um die ausgeschilderte Umleitung zu umgehen. Die festgestellten Verstöße wurden entsprechend geahndet.

Insbesondere im Bereich des Bahnhofs kommt es durch erhöhtes Verkehrsaufkommen zu einer potenziellen Gefährdung von Fußgängern und Reisenden.

Auch in den kommenden Wochen werden regelmäßige Kontrollen durchgeführt. Verstöße gegen das Durchfahrtsverbot werden konsequent verfolgt und sanktioniert.

Die Verkehrsteilnehmer werden eindringlich gebeten, die ausgeschilderten Umleitungen zu nutzen und die geltenden Verkehrsregelungen einzuhalten.

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