PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Kontrollen am Bahnhof Trier: Mehrere Verstöße gegen Durchfahrtsverbot festgestellt

Trier (ots)

Am gestrigen Tag wurde im Bereich des Bahnhofs Trier eine Kontrolle des bestehenden Durchfahrtsverbots (Verkehrszeichen 250) durchgeführt. Hintergrund ist eine aktuelle Baustelle, die eine Umleitung erforderlich macht.

Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass mehrere Verkehrsteilnehmer das Verbot missachteten und den Bereich unzulässig befuhren, um die ausgeschilderte Umleitung zu umgehen. Die festgestellten Verstöße wurden entsprechend geahndet.

Insbesondere im Bereich des Bahnhofs kommt es durch erhöhtes Verkehrsaufkommen zu einer potenziellen Gefährdung von Fußgängern und Reisenden.

Auch in den kommenden Wochen werden regelmäßige Kontrollen durchgeführt. Verstöße gegen das Durchfahrtsverbot werden konsequent verfolgt und sanktioniert.

Die Verkehrsteilnehmer werden eindringlich gebeten, die ausgeschilderten Umleitungen zu nutzen und die geltenden Verkehrsregelungen einzuhalten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Trier

Telefon: 0651-98344150
https://s.rlp.de/PDTrier

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 21.04.2026 – 18:58

    POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht - Geschädigter gesucht

    Morbach (ots) - Am Dienstag, den 21.04.2026, kam es gegen 15:00 Uhr in der Birkenfelder Straße in Morbach zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht durch einen LKW-Fahrer. Demnach befuhr der Verkehrsteilnehmer, mit seinem LKW, die Saarstraße. Anschließend bog dieser in die Birkenfelder Straße ein. In der Birkenfelder Straße streifte der LKW, durch Rangieren in der Einmündung, einen ordnungsgemäß seitlich ...

    mehr
  • 21.04.2026 – 18:11

    POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Birkenfeld

    Birkenfeld (ots) - Am Dienstag, den 21.04.2026, kam es auf einem Parkplatz in der Straße "Auf Ellenborn" in Birkenfeld zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein ordnungsgemäß geparkter PKW wurde im Zeitraum von 14:00 Uhr bis 14:15 Uhr beschädigt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Trier ...

    mehr
  • 21.04.2026 – 04:39

    POL-PDTR: Zeugen nach Unfallflucht auf der L48 gesucht!

    Trier (ots) - Am Samstag, den 19. April 2026, kam es gegen 13:30 Uhr auf der L48 zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer bog aus einem Wirtschaftsweg nahe der Einmündung Bahnhofsstraße Schweich auf die L48 in Fahrtrichtung Föhren ein, ohne die Vorfahrt der bereits auf der Landstraße fahrenden Verkehrsteilnehmerin zu beachten. Um eine Kollision zu vermeiden, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren