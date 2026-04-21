PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht - Geschädigter gesucht

Morbach (ots)

Am Dienstag, den 21.04.2026, kam es gegen 15:00 Uhr in der Birkenfelder Straße in Morbach zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht durch einen LKW-Fahrer. Demnach befuhr der Verkehrsteilnehmer, mit seinem LKW, die Saarstraße. Anschließend bog dieser in die Birkenfelder Straße ein. In der Birkenfelder Straße streifte der LKW, durch Rangieren in der Einmündung, einen ordnungsgemäß seitlich geparkten PKW. Der beschädigte PKW konnte bei der späteren Unfallaufnahme an der Unfallstelle jedoch nicht mehr vorgefunden werden. Nach einem Hinweis durch einen Zeugen, könnte es sich bei dem möglicherweise beschädigten Fahrzeug, um einen blauen / taubenblauen PKW handeln. Die Beschädigungen dürften sich auf der Beifahrerseite im Bereich des hinteren Radkastens oder der Heckstoßstange befinden.

Wer kann Hinweise zu dem beteiligten Fahrzeug geben? Mögliche Verkehrsunfallzeugen oder die geschädigte Person werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Morbach zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach

Telefon: 06533/93740
https://s.rlp.de/PIMorbach

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 21.04.2026 – 18:11

    POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Birkenfeld

    Birkenfeld (ots) - Am Dienstag, den 21.04.2026, kam es auf einem Parkplatz in der Straße "Auf Ellenborn" in Birkenfeld zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein ordnungsgemäß geparkter PKW wurde im Zeitraum von 14:00 Uhr bis 14:15 Uhr beschädigt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Trier ...

    mehr
  • 21.04.2026 – 04:39

    POL-PDTR: Zeugen nach Unfallflucht auf der L48 gesucht!

    Trier (ots) - Am Samstag, den 19. April 2026, kam es gegen 13:30 Uhr auf der L48 zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer bog aus einem Wirtschaftsweg nahe der Einmündung Bahnhofsstraße Schweich auf die L48 in Fahrtrichtung Föhren ein, ohne die Vorfahrt der bereits auf der Landstraße fahrenden Verkehrsteilnehmerin zu beachten. Um eine Kollision zu vermeiden, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren