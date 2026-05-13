PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 30-Jähriger bei Streit verletzt

Stuttgart-Feuerbach (ots)

In einem Firmengebäude in Feuerbach ist am Dienstag (12.05.2026) ein 30 Jahre alter Mann bei einem Streit verletzt worden. Ein 44-Jähriger befand sich gegen 15.20 Uhr in einem Gespräch mit dem 30-Jährigen. Daraus entwickelte sich ein Streit, bei dem der 44-Jährige den 30 Jahre alten Mann und einen weiteren anwesenden 43-Jährigen bedroht haben soll. Im weiteren Verlauf zog sich der 30-Jährige Verletzungen zu. Anschließend flüchtete der 44 Jährige zunächst, stellte sich dann aber auf einem Polizeirevier. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine psychiatrische Klinik gebracht. Die Ermittlungen, insbesondere zum genauen Tatablauf dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 13.05.2026 – 11:54

    POL-S: Mit Stadtbahn zusammengestoßen - Zeugen gesucht

    Stuttgart- Feuerbach (ots) - Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 50.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag (12.05.2026) in der Heilbronner Straße ereignet hat. Ein 29 Jahre alter Fahrer eines Mercedes war gegen 18.35 Uhr in der Heilbronner Straße Richtung Zuffenhausen unterwegs. An der Kreuzung zur Borsigstraße missachtete er mutmaßlich das Rotlicht, als er nach links ...

    mehr
  • 13.05.2026 – 11:27

    POL-S: Beim Abbiegen mit Gegenverkehr zusammengestoßen - Zeugen gesucht

    Stuttgart-West (ots) - Beim Zusammenstoß eines Mercedes und eines VW hat sich am Mittwochmorgen (13.05.2026) eine 39 Jahre alte Frau in der Vaihinger Landstraße leichte Verletzungen zugezogen. Eine 45 Jahre alte Frau war mit ihrem VW Tiguan gegen 06.30 Uhr in der Vaihinger Landstraße Richtung Wildparkstraße unterwegs. An der Auffahrt zur Vaihinger Landstraße kam ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren