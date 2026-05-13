Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 30-Jähriger bei Streit verletzt

Stuttgart-Feuerbach (ots)

In einem Firmengebäude in Feuerbach ist am Dienstag (12.05.2026) ein 30 Jahre alter Mann bei einem Streit verletzt worden. Ein 44-Jähriger befand sich gegen 15.20 Uhr in einem Gespräch mit dem 30-Jährigen. Daraus entwickelte sich ein Streit, bei dem der 44-Jährige den 30 Jahre alten Mann und einen weiteren anwesenden 43-Jährigen bedroht haben soll. Im weiteren Verlauf zog sich der 30-Jährige Verletzungen zu. Anschließend flüchtete der 44 Jährige zunächst, stellte sich dann aber auf einem Polizeirevier. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine psychiatrische Klinik gebracht. Die Ermittlungen, insbesondere zum genauen Tatablauf dauern an.

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