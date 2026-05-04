POL-LIP: Detmold-Bentrup-Loßbruch. Motorrad gestohlen.
Lippe (ots)
Zwischen Freitagabend und Samstagvormittag (01. - 02.05.2026) stahlen Unbekannte einen Schuppen in der Straße Am Horst und stahlen ein Motorrad. Es handelt sich um eine neuwertige KTM 690 Enduro im Wert von über 9000 Euro. Beim Verlassen des Tatortes beschädigten die Täter den Zaun des Grundstückes sowie eines Nachbargrundstückes. Sachdienliche Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090.
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