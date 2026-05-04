POL-LIP: Detmold-Bentrup-Loßbruch. Motorrad gestohlen.

Lippe (ots) - Am Freitagnachmittag (01.05.2026) kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer stürzte. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der 55-jährige Mann aus Bünden mit seiner 55-jährigen Sozia auf der Pillenbrucher Straße in Fahrtrichtung Kirchheide. In einer Linkskurve kam ihnen ein 64-jähriger Mann aus Bad Salzuflen in einem VW entgegen und ...

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