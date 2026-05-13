Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Stadtbahn zusammengestoßen - Zeugen gesucht

Stuttgart- Feuerbach (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 50.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag (12.05.2026) in der Heilbronner Straße ereignet hat. Ein 29 Jahre alter Fahrer eines Mercedes war gegen 18.35 Uhr in der Heilbronner Straße Richtung Zuffenhausen unterwegs. An der Kreuzung zur Borsigstraße missachtete er mutmaßlich das Rotlicht, als er nach links Richtung Feuerbach abbog. Hier stieß er gegen die Stadtbahn der Linie U7, die von der Haltestelle Borsigstraße Richtung Zuffenhausen unterwegs war. Durch den Zusammenstoß stürzten in der Stadtbahn zwei Frauen im Alter von 18 und 53 Jahren. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachten sie in ein Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei Stuttgart zu melden.

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