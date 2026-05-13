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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Exhibitionisten festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (12.05.2026) an der Überkinger Straße einen 37 Jahre alten Mann festgenommen, der sein Glied entblößt und daran manipuliert haben soll. Der Mann soll gegen 09.00 Uhr und erneut um 12.20 Uhr an der Laderampe eines Lebensmittelgeschäfts an der Überkinger Straße gestanden und masturbiert haben, während sich dort Mitarbeiterinnen des Geschäfts aufhielten. Sie alarmierten die Polizei und die Beamten nahmen den Mann noch am Tatort fest. Der Mann mit rumänischer Staatsangehörigkeit soll am Mittwoch (13.05.2026) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt werden.

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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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