PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd /-Untertürkheim/-Mühlhausen (ots)

Unbekannte sind zwischen Mittwoch (13.05.2026) und Donnerstag (14.05.2026) in ein Haus an der Straße im Oberen Kienle und eine Wohnung an der Augsburger Straße sowie zwischen dem 13. April und Mittwoch (13.05.2026) in eine Wohnung am Regenpfeiferweg eingebrochen. Im Oberen Kienle verschafften sich die Einbrecher zwischen 17.00 Uhr und 12.30 Uhr mit einem unbekannten Werkzeug über ein Fenster Zutritt in das Haus und durchsuchten dieses. Sie erbeuteten Schmuck, dessen Wert bislang nicht beziffert werden kann. An der Augsburger Straße kam der Einbrecher am Donnerstag, gegen 06.00 Uhr durch Aufdrücken der Haustür in das Mehrfamilienhaus und brach in eine Wohnung im dritten Obergeschoss ein. Eine Bewohnerin überraschte den Unbekannten dabei, woraufhin dieser ohne Beute flüchtete. Er war zirka 175 Zentimeter groß, hatte dunkle Locken, war dunkel gekleidet und trug eine dunkle Winterjacke. Am Regenpfeiferweg gelangten die Diebe auf unbekannte Weise in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses und durchwühlten diese. Ob sie etwas stahlen ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 14.05.2026 – 14:47

    POL-S: Mit Stadtbahn kollidiert

    Stuttgart-West (ots) - Fünf Leichtverletzte und etwa 85.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmittag (14.05.2026) in Stuttgart-West ereignet hat. Ein 33-Jähriger befuhr gegen 11.50 Uhr mit seinem Volvo mit weiteren fünf Insassen die Schlossstraße in Fahrtrichtung Innenstadt, bog verbotswidrig nach links in die Silberburgstraße ab und kollidierte hierbei mit einer Stadtbahn der Linie U9, die in gleicher Richtung unterwegs war ...

    mehr
  • 14.05.2026 – 08:23

    POL-S: Küchenbrand

    Stuttgart-Möhringen (ots) - Durch einen Küchenbrand am Mittwochabend (13.05.2026) entstand ein Schaden von über 70.000 Euro. Eine 50-jährige Frau bereitete kurz vor 21.00 Uhr in ihrer Küche Pommes frites in einem mit Öl gefüllten Kochtopf zu und ließ anschließend den Topf auf der eingeschalteten Herdplatte stehen, wodurch das Öl in Brand geriet. Durch das Feuer und die Rauchentwicklung wurde neben der Küche auch Teile des Flurs beschädigt. Die 50-Jährige ...

    mehr
  • 14.05.2026 – 08:22

    POL-S: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

    Stuttgart-Untertürkheim (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch (13.05.2026) entstand an zwei Fahrzeugen jeweils ein Totalschaden. Eine 40-jährige Fahrerin eines Mini Cooper befuhr kurz nach 16.00 Uhr die Benzstraße in Richtung Inselstraße auf dem rechten Fahrstreifen, wollte dann über den linken Fahrstreifen und verbotswidrig über eine durchgezogene Linie auf die Gegenfahrspur wenden. Dabei übersah sie einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren