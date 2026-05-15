Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd /-Untertürkheim/-Mühlhausen (ots)

Unbekannte sind zwischen Mittwoch (13.05.2026) und Donnerstag (14.05.2026) in ein Haus an der Straße im Oberen Kienle und eine Wohnung an der Augsburger Straße sowie zwischen dem 13. April und Mittwoch (13.05.2026) in eine Wohnung am Regenpfeiferweg eingebrochen. Im Oberen Kienle verschafften sich die Einbrecher zwischen 17.00 Uhr und 12.30 Uhr mit einem unbekannten Werkzeug über ein Fenster Zutritt in das Haus und durchsuchten dieses. Sie erbeuteten Schmuck, dessen Wert bislang nicht beziffert werden kann. An der Augsburger Straße kam der Einbrecher am Donnerstag, gegen 06.00 Uhr durch Aufdrücken der Haustür in das Mehrfamilienhaus und brach in eine Wohnung im dritten Obergeschoss ein. Eine Bewohnerin überraschte den Unbekannten dabei, woraufhin dieser ohne Beute flüchtete. Er war zirka 175 Zentimeter groß, hatte dunkle Locken, war dunkel gekleidet und trug eine dunkle Winterjacke. Am Regenpfeiferweg gelangten die Diebe auf unbekannte Weise in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses und durchwühlten diese. Ob sie etwas stahlen ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell