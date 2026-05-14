Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Stadtbahn kollidiert

Stuttgart-West (ots)

Fünf Leichtverletzte und etwa 85.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmittag (14.05.2026) in Stuttgart-West ereignet hat. Ein 33-Jähriger befuhr gegen 11.50 Uhr mit seinem Volvo mit weiteren fünf Insassen die Schlossstraße in Fahrtrichtung Innenstadt, bog verbotswidrig nach links in die Silberburgstraße ab und kollidierte hierbei mit einer Stadtbahn der Linie U9, die in gleicher Richtung unterwegs war und von einem 32-Jährigen geführt wurde. Die fünf Mitfahrer des Volvos im Alter von 9, 15, 20, 27 und 50 Jahren erlitten durch den Unfall leichte Verletzungen und wurden durch den Rettungsdienst in Stuttgarter Krankenhäuser verbracht. Da der Volvo nicht mehr fahrbereit war, musste er abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme kam es stadteinwärts bis zirka 13.00 Uhr zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

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