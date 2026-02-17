Polizei Aachen

POL-AC: Nach Verkehrsunfallflucht: Identitäten der Unfallbeteiligten stehen fest

Aachen (ots)

Nach dem Unfall am 31.01.26 (siehe auch unsere Pressemeldung vom 11.02.26: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11559/6214620) konnten die Unfallbeteiligten identifiziert werden. Wir bitten darum, die ursprüngliche Meldung nicht weiter zu verbreiten.

Die Polizei Aachen bedankt sich für die Unterstützung. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell