Polizei Aachen

POL-AC: Sicher durch den Karneval: Die Polizei Aachen ist bereit für "die tollen Tage"

StädteRegion Aachen (ots)

Mit dem heutigen Fettdonnerstag (12.02.26) beginnt auch in unserer Region der Straßenkarneval. In den kommenden Tagen prägen zahlreiche Veranstaltungen und Umzüge das öffentliche Leben. Zum Höhepunkt des Straßenkarnevals am Rosenmontag werden sowohl in Aachen als auch in Eschweiler Hunderttausende Besucherinnen und Besucher erwartet. Die Polizei Aachen ist auf diese Einsatzlage umfassend vorbereitet.

Ziel ist es, die Sicherheit aller Feiernden, Bürgerinnen und Bürger sowie der Einsatzkräfte zu gewährleisten und einen störungsfreien Verlauf der Veranstaltungen zu unterstützen. Dazu arbeitet die Polizei Aachen eng mit den Veranstaltern, den kommunalen Behörden, den Rettungsdiensten und allen weiteren Sicherheitsakteuren zusammen. Die Einsatzkonzepte sind auf die besonderen Anforderungen der Karnevalstage abgestimmt. "Sicherheit ist eine gemeinsame Aufgabe. Wir appellieren an alle Jecken, verantwortungsbewusst zu feiern und gegenseitigen Respekt zu wahren", sagt der stellvertretende Polizeipräsident Andreas Bollenbach. "Wir sind präsent, ansprechbar und handeln konsequent, wo es erforderlich ist."

Die Polizei Aachen appelliert auch in diesem Jahr an alle Feiernden, auf echte Waffen oder täuschend echt aussehende Waffenattrappen (sogenannte Anscheinswaffen) zu verzichten. Waffen im Karneval - auch als Teil von Kostümen - stellen ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar und können zu gefährlichen Verwechslungen führen.

Zögern Sie nicht, bei einem Notfall sofort das Gespräch mit den Einsatzkräften zu suchen oder die Notrufnummer 110 zu wählen. Und denken Sie auch daran: Wer feiert und Alkohol trinkt, sollte z.B. auf Auto, Motorrad oder E-Scooter verzichten und stattdessen lieber Bus, Bahn oder Taxi nutzen.

Wir wünschen allen Jecken in der StädteRegion Aachen eine fröhliche, sichere und friedliche Karnevalszeit! (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell