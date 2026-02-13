PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Aachen

POL-AC: Alkoholisierter Fußgänger wird von Auto erfasst und schwer verletzt

Simmerath (ots)

Am Donnerstagabend (12.02.2026) ist ein 49-jähriger Fußgänger aus Simmerath auf der Lammersdorfer Straße bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen bewegte sich der stark alkoholisierte Mann außerorts taumelnd auf der Landstraße.

Eine 19-jährige Autofahrerin aus Monschau, die mit ihrem PKW aus Lammersdorf in Richtung Simmerath fuhr, erfasste den Mann, trotz vorherigen Ausweichmanövers mit ihrem Wagen.

Der Fußgänger wurde durch den Aufprall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Lammersdorfer Straße war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme vorübergehend gesperrt. (gw)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

