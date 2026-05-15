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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pergola durch Feuer zerstört - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Eine Pergola ist in der Nacht zum Donnerstag (14.05.2026) an der Osterbronnstraße abgebrannt. Anwohner entdeckten die Flammen gegen 00.45 Uhr und setzten einen Notruf ab. Der 87 Jahre alte Besitzer und ein 43-jähriger Nachbar versuchten erfolglos, das Feuer zu löschen, beide blieben unverletzt. Durch das Feuer wurden auch eine Gartenhütte und die Hausfassade in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere 10.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
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Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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