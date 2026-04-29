Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Frontalzusammenstoß auf der B41 bei Kirn

Kirn (ots)

Am Mittwoch, den 29.04.2026 kam es gegen 15:50 Uhr auf der B41 bei Kirn zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Pkw die B41 aus Richtung Bad Kreuznach kommend in Fahrtrichtung Idar-Oberstein. Ein Transporter war zeitgleich aus Richtung Idar-Oberstein kommend in Fahrtrichtung Bad Kreuznach unterwegs. Unmittelbar nach dem Hellbergtunnel kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Beide Fahrzeugführer, die sich jeweils allein in ihren Fahrzeugen befanden, wurden bei dem Zusammenstoß schwer, jedoch nach aktuellem Stand nicht lebensbedrohlich verletzt. Neben mehreren Rettungswagen und einem Rettungshubschrauber war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Die Unfallaufnahme dauert derzeit noch an. Die B41 ist im Bereich der Unfallstelle weiterhin in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 06752 156-0 mit der Polizeiinspektion Kirn in Verbindung zu setzen.

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