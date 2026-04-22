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Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Beim Abbiegen Pedale verwechselt - Unfall endet im Vorgarten

Oberhausen bei Kirn (ots)

Am 22.04.2026 kam es gegen 17:00 Uhr in Oberhausen bei Kirn zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Eine 86-jährige Fahrzeugführerin aus der Verbandsgemeinde Kirner Land befuhr mit ihrem Pkw die Kirner Straße in Fahrtrichtung Soonwaldstraße. Beim Einbiegen in die Soonwaldstraße verwechselte die Fahrerin nach derzeitigem Ermittlungsstand das Gas- mit dem Bremspedal. In der Folge kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Gartenzaun und kam im Garten eines Anwohners zum Stillstand. Die Fahrerin blieb unverletzt. Glücklicherweise befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls keine Personen im betroffenen Garten. Am Fahrzeug sowie am Zaun entstand Sachschaden. Die zuständige Führerscheinstelle wird über den Vorfall informiert, um die dauerhafte Fahreignung der Fahrzeugführerin zu überprüfen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

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