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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mit Kokain gehandelt - Mutmaßlichen Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochmorgen (13.05.2026) einen 27 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mit Rauschgift gehandelt zu haben. Der Tatverdächtige soll in mehreren Fällen insgesamt knapp 100 Gramm Kokain über einen Messenger Dienst verkauft haben. Intensive Ermittlungen führten auf die Spur des 27-Jährigen. Am Mittwochmorgen durchsuchten die Ermittler die Wohnung des Tatverdächtigen und nahmen ihn fest. Die beschlagnahmten Beweismittel müssen nun ausgewertet werden. Der 27-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit wurde noch am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der den bereits zuvor erlassenen Haftbefehl gegen geeignete Auflagen und Weisungen außer Vollzug setzte.

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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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