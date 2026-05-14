Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunken durch Gotha geradelt

Gotha (ots)

Am Mittwochabend konnte die Polizei Gotha fast zeitgleich zwei betrunkene Radfahrer in Gotha feststellen. Ein 28-jähriger Gothaer befuhr dabei die Salzgitterstraße. Bei diesem war weiterhin ein Drogenvortest positiv. Nahezu zeitgleich wurde ein 39-jähriger Gothaer in der Kindleber Straße kontrolliert. Beide waren mit jeweils knapp 1,8 Promille nicht mehr zum Führen ihres Fahrrades geeignet. Bei beiden Radlern wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt unterbunden. Beide erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. (dg)

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