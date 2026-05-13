LPI-GTH: Berauscht
Gotha (ots)
Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde ein 44-jährige Fahrerin eines VW gestern Nachmittag in der Reinhardsbrunner Straße kontrolliert. Ein bei ihr durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und zu Beweiszwecken eine Blutentnahme angeordnet. Ein entsprechendes Verfahren gegen die 44-Jährige wurde eingeleitet. (jd)
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