LPI-GTH: Fahrraddiebstahl

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - In einen Einkaufsmarkt in der Angelhäuser Straße drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Personen gewaltsam ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der oder die Täter verursachten einen Sachschaden in geschätzter Höhe von 3.000 Euro. Die Tat wurde in der Zeit zwischen gestern, 20.30 Uhr und heute, 05.55 Uhr begangen. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die ...

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