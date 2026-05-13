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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrraddiebstahl

Gotha (Landkreis Gotha) (ots)

In der Margarethenstraße ereignete sich am gestrigen Tage zwischen 15.30 Uhr und 16.00 Uhr ein Diebstahl eines Fahrrads. Das Fahrrad der Marke CUBE in der Farbe Grau war an einer Laterne angeschlossen. Der Wert des Beuteguts liegt bei ungefähr 3.000 Euro. Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0117813/2026 entgegen. (jh)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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