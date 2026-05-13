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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Graffiti an mehreren Garagen

Gotha (Landkreis Gotha) (ots)

Am 12.05.2026, gegen 19.20 Uhr, wurden zwei Jugendliche dabei 
beobachtet, wie sie mehrere Graffiti an Garagen in der Eschleber 
Straße angebracht haben. Die beiden flüchteten fortfolgend in 
unbekannte Richtung.
Die Unbekannten können wie folgt beschrieben werden:

    männlich
    scheinbares Alter: 14-18 Jahre
    einer war bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover mit 
weißen Streifen am Oberarm.

 
Wer hat die beiden Jugendlichen im Bereich der Eschleber Straße 
gesehen und kann Hinweise zur Aufklärung des Sachverhaltes geben? 
Verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Polizei Gotha unter der 
Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0117952/2026 
entgegen. (jh)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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