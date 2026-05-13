Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Graffiti an mehreren Garagen

Gotha (Landkreis Gotha) (ots)

Am 12.05.2026, gegen 19.20 Uhr, wurden zwei Jugendliche dabei beobachtet, wie sie mehrere Graffiti an Garagen in der Eschleber Straße angebracht haben. Die beiden flüchteten fortfolgend in unbekannte Richtung. Die Unbekannten können wie folgt beschrieben werden: männlich scheinbares Alter: 14-18 Jahre einer war bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover mit weißen Streifen am Oberarm. Wer hat die beiden Jugendlichen im Bereich der Eschleber Straße gesehen und kann Hinweise zur Aufklärung des Sachverhaltes geben? Verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0117952/2026 entgegen. (jh)

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