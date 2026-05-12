LPI-GTH: Nicht mehr fahrbereit
Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)
Gestern Mittag, gegen 13.20 befuhr eine 64-jährige VW-Fahrerin die "Krumme Gasse" in Richtung Gerberstraße. Beim Abbiegen in die Gerberstraße übersah die VW-Fahrerin offenbar eine von rechts kommende und vorfahrtsberechtigte 24-jährige Hyundai-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen wodurch ein Schaden in Höhe von circa 20.000 Euro entstand. Personen wurden nicht verletzt. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. (jh)
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