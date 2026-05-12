LPI-GTH: Nicht mehr fahrbereit

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - Ein 42-jähriger Fahrer eines Fiat parkte gestern Morgen am Straßenrand in der Emil-Paßburg-Straße. Offensichtlich sicherte er sein Fahrzeug nicht ordnungsgemäß gegen Wegrollen, sodass sich der Pkw in Bewegung setzte. In der weiteren Folge kollidierte der Fiat erst mit zwei Straßenpollern und wenig später mit einer Hauswand. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 9.000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Personen wurden ...

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