LPI-GTH: Diebstahl aus Zigarettenautomaten - Zeugenaufruf
Marlishausen (Ilm-Kreis) (ots)
Im Tatzeitraum vom 10.05.2026 bis zum 11.05.2026, 19.00 Uhr wurde ein Zigarettenautomat in der Straße "An der Kaufhalle" gewaltsam geöffnet. Aus dem Automaten entwendeten die unbekannten Täter Zigaretten und Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Sachverhalt getätigt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0116961/2026 in Verbindung zu setzen. (jh)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell