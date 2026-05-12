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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: In Lebensmittelgeschäft eingedrungen

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

In einen Einkaufsmarkt in der Angelhäuser Straße drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Personen gewaltsam ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der oder die Täter verursachten einen Sachschaden in geschätzter Höhe von 3.000 Euro. Die Tat wurde in der Zeit zwischen gestern, 20.30 Uhr und heute, 05.55 Uhr begangen. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0117436/2026) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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