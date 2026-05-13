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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Seitliche Kollision

Ichtershausen (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern Vormittag parkte eine 31-jährige Suzuki-Fahrerin in der Karl-Liebknecht-Straße am Fahrbahnrand. Als die Frau wieder in den fließenden Verkehr einfahren wollte, übersah sie scheinbar eine 83-jährige Mazda-Fahrerin, welche gerade an der parkenden Suzuki-Fahrerin vorbeifuhr. Es kam zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen, wodurch ein Gesamtschaden von etwa 4.500 Euro entstand. Personen wurden nicht verletzt. (jh)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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