LPI-GTH: Kraftstoff entwendet
Luisenthal (Landkreis Gotha) (ots)
Aus einem im Bereich "Wegscheide" geparkten Lkw entwendeten ein oder mehrere unbekannte Personen Dieselkraftstoff im Wert von ungefähr 500 Euro. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen gestern, 22.00 Uhr und heute, 08.00 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0118270/2026) entgegen. (jd)
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Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
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