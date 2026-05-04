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Polizeipräsidium Nordhessen

POL-KS: Einbruch in Einfamilienhaus am Brasselsberg: Kamera erfasst Täter; Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Brasselsberg:

Zwei bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Samstag in ein Einfamilienhaus im Kasseler Stadtteil Brasselsberg eingedrungen und haben Schmuck und Armbanduhren gestohlen. Dabei verursachten sie einen Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen versuchten die Männer gegen 23 Uhr zunächst vergeblich, zwei Fenster des Wohnhauses im Pangesweg aufzuhebeln. Nachdem sie schließlich eine Terrassentür gewaltsam geöffnet hatten, durchsuchten sie die Wohnräume und brachten den Schmuck und die Uhren in ihren Besitz. Als sie dabei eine Kamera entdeckten, nahmen die Einbrecher auch diese mit, als sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung flüchteten. Da die entwendete Kamera die Täter jedoch trotzdem aufgezeichnet hat, liegt folgende Beschreibung von ihnen vor:

   - Männlich, 25 bis 40 Jahre alt, 1,65 bis 1,80 Meter groß, 
     Drei-Tage-Bart, dunkle Daunenjacke mit aufgesetzter Kapuze, 
     dunkle Hose
   - Männlich, 25 bis 40 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß, dunkle 
     Regenjacke mit Kapuze, dunkle Schirmmütze, dunkle Maskierung 
     über dem Gesicht

Die weiteren Ermittlungen zu dem Einbruch werden bei der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die in der Nacht zu Samstag im Bereich des Tatortes verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Daniel Kalus-Nitzbon
Pressesprecher
Tel. 0561-910 1021

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Pressestelle

Telefon: +49 561 910 1020 bis 23
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910-0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen, übermittelt durch news aktuell

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