Polizeipräsidium Nordhessen

POL-KS: Gebäudebrand mit hohem Sachschaden

Werra-Meißner-Kreis (Meißner- Weidenhausen) (ots)

Durch Zeugen wurde am 02.05.2026 gegen 10:36 bei der Leitstelle Werra-Meißner ein Gebäudebrand in Weidenhausen gemeldet. Bei Eintreffen der ersten Feuerwehrfahrzeuge stand bereits der Dachstuhl im Vollbrand. Durch die Löscharbeiten konnte ein Übergreifen der Flammen auf die Nebengebäude und andere Gebäude in der Umgebung verhindert werden. Personen und Tiere befanden sich zu dem Zeitpunkt nicht mehr im Haus. In der Folge brannte der unbewohnte Dachstuhl komplett aus. Das Gebäude ist bis auf weitere nicht bewohnbar Der gesamte Sachschaden wird auf ca. 300.000 Euro geschätzt. Die beiden Bewohner kommen bei Bekannten unter.

Die Ermittlungen zur Brandursache werden von der zuständigen Kriminalpolizei geführt.

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