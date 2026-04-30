Polizeipräsidium Nordhessen

POL-KS: Aufmerksamer Zeuge ertappt Fahrraddieb auf frischer Tat: 57-Jähriger festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei am gestrigen Mittwochabend in der Kasseler Innenstadt einen Fahrraddieb festnehmen konnte. Der Passant hatte einen 57-jährigen Mann dabei beobachtet, wie er sich an einem Fahrradschloss zu schaffen machte, daraufhin die Polizei alarmiert und den Dieb bis zum Eintreffen der Streife festgehalten. Gegen den 57-Jährigen wird nun nicht nur wegen des versuchten Fahrraddiebstahls ermittelt, sondern auch wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Gegen 20:20 Uhr hatte sich der Zeuge an einer Haltestelle in der Mauerstraße, nahe der Hedwigstraße, aufgehalten. Dabei sah er den 57-Jährigen, wie er mit einem Bolzenschneider versuchte, das Schloss eines an einer Straßenlaterne gesicherten Herrenrades aufzubrechen. Nachdem er der Polizei seine Beobachtungen über den Notruf geschildert hatte, sprach er den Täter an und hielt ihn anschließend fest, bis dieser von hinzugeeilten Beamten des Reviers Mitte festgenommen werden konnte. Die Streife fand bei dem hinreichend polizeibekannten Mann, bei dem ein Atemalkoholtest einen Wert von rund 1,8 Promille ergab, nicht nur den Bolzenschneider, sondern auch einen Schlagstock. Da er diesen in der Öffentlichkeit und zudem im Bereich der Waffenverbotszone mit sich führte, wurde auch ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet und der Schlagstock sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

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