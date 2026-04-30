Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Hausfassade bei Mülltonnenbrand in Friedrich-Ebert-Straße beschädigt: Zeugen von mutmaßlicher Brandstiftung gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Zu einem Mülltonnenbrand wurden Feuerwehr und Polizei am gestrigen Mittwochnachmittag gegen 17:35 Uhr nach Kassel in die Friedrich-Ebert-Straße, Ecke Goethestraße, gerufen. Wie die eingesetzte Streife des Polizeireviers Mitte nach Abschluss der Löscharbeiten feststellte, hatten die Flammen auch eine Hausfassade in Mitleidenschaft gezogen, außerdem wurde die Mülltonne vollständig zerstört. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 20.000 Euro geschätzt. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand könnte das Feuer vorsätzlich oder fahrlässig verursacht worden sein. Als Zeugen die brennende Tonne bemerkten und den Notruf wählten, konnten diese eine nicht näher beschriebene Gruppe Jugendlicher beobachten, die sich an dem Müllbehälter aufhielten und möglicherweise mit dem Brand in Zusammenhang stehen könnten.

Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Brand gemacht haben oder der Polizei Hinweise auf mutmaßliche Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

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