Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Streife beendet gefährliche Fahrt von berauschtem Autofahrer ohne Führerschein auf Holländischer Straße

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Den richtigen Riecher hatte eine Streife des Polizeireviers Mitte in der Nacht auf den heutigen Mittwoch, als sie sich gegen 0:10 Uhr in der Holländischen Straße, in Höhe des Westrings, zur Kontrolle eines Fiat entschied und so die gefährliche Fahrt eines 29-jährigen Mannes stoppte. Wie die Beamten berichten, schlug ihnen schon beim Herantreten an den Kastenwagen der Geruch von Marihuana entgegen, außerdem sahen sie Utensilien für den Drogenkonsum auf dem Beifahrersitz. Ein daraufhin bei dem Fahrer durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf die Wirkstoffe Kokain, Amphetamin, Metamphetamin und THC. Im weiteren Verlauf der Kontrolle stellte sich außerdem heraus, dass die Kennzeichen entstempelt waren und überdies gar nicht an den Fiat gehörten. Das Fahrzeug des 29-Jährigen war nicht zugelassen und somit auch nicht versichert. Als sei das noch nicht genug, hatte der Fahrer auch seit knapp zwei Wochen keinen Führerschein mehr, nachdem ihm dieser durch ein Gericht entzogen worden war. Der berauschte Fahrzeugführer musste die Beamten daraufhin auf das Revier begleiten, wo ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Die Ermittlungen, unter anderem wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis, dauern an.

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