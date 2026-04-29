Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Radfahrer will beim City Point Pkw ausweichen und stürzt: Zeuge gesucht, der verletztem Fahrradfahrer aufhalf

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag, den 24. April 2026 in der Kasseler Innenstadt ereignet haben soll. Wie ein 64 Jahre alter Mann aus Kassel am Montag beim Polizeirevier Mitte zur Anzeige brachte, sei er an dem Freitag gegen 12:55 Uhr mit seinem Mountainbike aus Richtung Wolfsschlucht kommend in der Mauerstraße unterwegs gewesen und dann in die Hedwigstraße abgebogen. Dort sei dann ein Auto aus der Tiefgarage des Einkaufszentrums City Point gefahren und habe den Radfahrer offenbar übersehen. Um einen Zusammenstoß mit dem Pkw, zu dem keine weiteren Details vorliegen, zu verhindern, habe der 64-Jährige stark gebremst und sei dabei zu Fall gekommen. Bei dem Sturz habe er sich Schürfwunden und Prellungen zugezogen, während die unbekannte Fahrerin des Pkw ihre Fahrt fortgesetzt habe. Wie der 64-Jährige weiterhin angab, habe ihm ein junger Mann nach dem Sturz aufgeholfen und gefragt, ob er einen Rettungswagen rufen solle, was der Radfahrer aber abgelehnt habe.

Zur Aufklärung des Falls suchen die Ermittler der Unfallfluchtgruppe nach Zeugen. Insbesondere der Passant, der dem Radfahrer aufhalf, wird gebeten, sich bei der Kasseler Polizei zu melden. Hinweise werden beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100 entgegengenommen.

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