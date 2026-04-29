Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kostenlose Fahrrad-Codieraktion am 7. Mai 2026 bei der Polizeistation Hofgeismar

Kassel (ots)

Hofgeismar (Landkreis Kassel):

Die Polizeistation Hofgeismar bietet am 7. Mai 2026, in der Zeit von 10 bis 15 Uhr, eine kostenlose Fahrrad-Codieraktion bei der Polizeistation in der Manteuffel-Anlage 2 in 34369 Hofgeismar an. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Da jedoch jede Codierung Zeit in Anspruch nimmt und die Nachfrage erfahrungsgemäß sehr groß ist, kann es zu Wartezeiten kommen.

Bei der Fahrrad-Codierung wird eine individuelle Nummer in den Rahmen des Rades eingraviert. Im Falle des Diebstahls gibt der Code der Polizei Hinweise auf den rechtmäßigen Eigentümer. Dies macht es den Dieben zudem erheblich schwerer, ihr Diebesgut weiterzuverkaufen.

Zum Termin müssen ein Ausweisdokument (Personalausweis oder Reisepass) sowie ein Eigentumsnachweis für das zu codierende Rad mitgebracht werden. Carbon- und Bambusrahmen können nicht codiert werden. E-Bike- und Pedelec-Besitzer werden gebeten, den Schlüssel für den Akku mitzubringen. Zudem wird darauf hingewiesen, dass bei neueren Fahrrädern durch das Einstanzen des Codes und der damit vorgenommenen Veränderung am Rahmen eine noch vorhandene Herstellergarantie erlöschen kann. Interessierte werden daher gebeten, dies vorher bei ihrem Fahrradhersteller abzuklären.

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