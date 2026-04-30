Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Biker Safety Tour 2026 der Polizei Nordhessen am 16. Mai: Anmeldung jetzt möglich

Kassel (ots)

Die Sicherheit auf den beliebten Motorradstrecken ist der Nordhessischen Polizei ein wichtiges Anliegen. Die fortwährenden Kontrollmaßnahmen, die sich über die gesamte Motorradsaison erstrecken, werden dabei auch durch präventive Aktionen ergänzt. Bereits 2021 startete in diesem Zusammenhang eine landesweite Aktion, die sogenannte "Biker Safety Tour" der Polizei, die im Bereich des Polizeipräsidiums Nordhessen in diesem Jahr zum zweiten Mal stattfindet.

Am Samstag, den 16. Mai, starten um 09.30 Uhr parallel zwei Touren in Baunatal, auf dem Parkplatz Knallhütte und in Homberg/Efze, in der August-Vilmar-Str. 20. Erfahrene, polizeiliche Motorradfahrer stellen an dem Tag zunächst ihre Arbeit vor und erläutern die häufigsten Unfallursachen und Möglichkeiten der Gefahrenreduzierung. Mit dabei ist ein Team des Deutschen Roten Kreuzes, das mit Tipps - etwa zur Ersten Hilfe - unterstützt und vorführt, wie beispielsweise der Helm eines verletzten Zweiradfahrers ordnungsgemäß entfernt werden kann. Im Anschluss startet die Tour mit einem erfahrenen Tourguide der Polizei und einem weiteren Polizeibeamten, der das Schlusslicht der Bikergruppe bildet. Bei mehreren kurzen Stopps geben die Beamten nützliche Tipps und Hinweise, etwa zu Gefahrenstellen, Unfallschwerpunkten und -ursachen sowie örtlichen Besonderheiten. An Unfallstellen wird der Unfallhergang veranschaulicht und es wird aufgezeigt, wie ein solches Unfallgeschehen künftig vermieden werden kann. Das Ende der Touren ist für etwa 15 Uhr geplant.

Ziel der Biker Safety Tour ist die Reduzierung der Verkehrsunfälle mit Beteiligung von motorisierten Zweirädern, insbesondere solche mit verletzten und getöteten Personen sowie die Reduzierung der Lärmimmissionen durch motorisierte Zweiradfahrende. Zudem sollen die Verkehrsmoral und die Verkehrsregeltreue motorisierter Zweiradfahrender erhöht werden.

An der Veranstaltung können maximal zwölf Personen teilnehmen. Wenn Sie Interesse an der Teilnahme haben, dann melden Sie sich bitte bis zum 13.05.2026 via E-Mail unter verkehrspraevention.ppnh@polizei.hessen.de oder unter der Telefonnummer 0561 - 910 1038 an.

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