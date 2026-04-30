Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 85-jährige Fußgängerin bei Verkehrsunfall mit Pkw schwer verletzt

Kassel (ots)

Habichtswald (Landkreis Kassel):

In Habichtswald-Ehlen kam es am gestrigen Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einem Pkw, bei dem die 85 Jahre alte Fußgängerin schwere Verletzungen erlitt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr soll für die Frau nicht bestehen. Wie die zur Unfallaufnahme eingesetzten Beamten der Polizeistation Wolfhagen berichten, war ein 73-jähriger Mann gegen 18:40 Uhr mit seinem VW von der Kasseler Straße in den Steinweg eingebogen. Dort erfasste er die Fußgängerin, welche gerade mit ihrem Rollator die Fahrbahn des Steinwegs überquerte. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

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