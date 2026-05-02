Polizeipräsidium Nordhessen

POL-KS: Auffinden von Kampfmitteln bei Erdarbeiten

Landkreis Waldeck-Frankenberg (Viermünden) (ots)

Bei Erdarbeiten in der Ortslage Viermünden wurden Kampfmittel (Phosphorgranate) aus dem 2. Weltkrieg aus dem Bodenreich zu Tage gefördert. Durch den Sauerstoffkontakt kam es zu einer Umsetzung/ Rauchentwicklung des Kampfmittels. Der Bereich um den Auffindeort musste bis zum Eintreffen, des verständigten Kampfmittelräumdienstes abgesperrt werden. Eine Sondierung des betroffenen Bereiches führte nicht zum Auffinden von weiteren Kampfmitteln. Die aufgefundene Phosphorgranate wurde durch den Kampfmittelräumdienst zwecks Vernichtung abtransportiert. Zwischenzeitlich mussten 9 Anwohner ihre Wohngebäude verlassen, da sich diese im Evakuierungsbereich befanden.

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