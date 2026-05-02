POL-KS: Landkreis Schwalm Eder (Schwalmstadt/Ziegenhain) Brand von mehreren Fahrzeugen
Schwalmstadt (ots)
Am Freitag, 01.05.26, gg. 23:40 Uhr, kam es in Schwalmstadt/Ziegenhain zunächst zu einem Brand von einem Fahrzeug der Deutschen Post. Der Brand breitete sich auf daneben geparkte Fahrzeuge aus, so dass es zum Brand von insgesamt 5 Fahrzeugen der Deutschen Post kam und ein nahe stehendes Gebäude wurde durch den Brand ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Es ist Sachschaden in Höhe von ca. 350.000 EUR entstanden. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Kriminalpolizei in Homberg übernommen.
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