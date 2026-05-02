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Polizeipräsidium Nordhessen

POL-KS: Landkreis Schwalm Eder (Schwalmstadt/Ziegenhain) Brand von mehreren Fahrzeugen

Schwalmstadt (ots)

Am Freitag, 01.05.26, gg. 23:40 Uhr, kam es in Schwalmstadt/Ziegenhain zunächst zu einem Brand von einem Fahrzeug der Deutschen Post. Der Brand breitete sich auf daneben geparkte Fahrzeuge aus, so dass es zum Brand von insgesamt 5 Fahrzeugen der Deutschen Post kam und ein nahe stehendes Gebäude wurde durch den Brand ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Es ist Sachschaden in Höhe von ca. 350.000 EUR entstanden. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Kriminalpolizei in Homberg übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Christian Heitmüller, Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: +49 561-910 0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Während der Regelarbeitszeit
Pressestelle
Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen, übermittelt durch news aktuell

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