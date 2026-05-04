POL-KS: Vermisste 82 jährige Frau wohlerhalten aufgefunden

Schwalmstadt (ots) - Am Freitag, 01.05.26, gg. 23:40 Uhr, kam es in Schwalmstadt/Ziegenhain zunächst zu einem Brand von einem Fahrzeug der Deutschen Post. Der Brand breitete sich auf daneben geparkte Fahrzeuge aus, so dass es zum Brand von insgesamt 5 Fahrzeugen der Deutschen Post kam und ein nahe stehendes Gebäude wurde durch den Brand ebenfalls in Mitleidenschaft ...

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