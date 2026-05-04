POL-KS: Vermisste 82 jährige Frau wohlerhalten aufgefunden
Kassel (Bad Wilhelmshöhe) (ots)
Die vermisste, 82 jährige Frau S. aus Kassel- Wilhelmshöhe konnte wohlerhalten wieder aufgefunden werden. Die Polizei bedankt sich bei allen an der Suche beteiligten Helfern und Bürgern. Die Medien werden gebeten, das Lichtbild der Vermissten aus ihren Publikationen zu entfernen bzw. unkenntlich zu machen.
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