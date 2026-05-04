Polizeipräsidium Nordhessen

POL-KS: Mann bei Streit mit Messer lebensgefährlich verletzt: 28-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Kassel (ots)

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

Kassel-Bettenhausen:

Am Freitag kam es in Kassel-Bettenhausen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, bei der einer von ihnen, ein 43-Jähriger aus Kassel, mit einem Messer lebensgefährlich verletzt wurde. Der mutmaßliche Täter, ein 28-jähriger Mann, der ebenfalls in Kassel wohnhaft ist, konnte im Rahmen der ersten Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen festgenommen werden und befindet sich mittlerweile auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kassel in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des versuchten Totschlags ermittelt.

Die Tat hatte sich gegen 10 Uhr in Kassel-Bettenhausen ereignet. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand sollen die beiden miteinander bekannten Männer zuvor gemeinsam unterwegs gewesen sein und Alkohol konsumiert haben, bis es dann auf der Straße vor einem dortigen Wohnheim zu der Auseinandersetzung kam. Der Tatverdächtige hatte danach zunächst die Flucht ergriffen. Aufgrund erster Zeugenaussagen geriet jedoch schnell der 28-Jährige ins Visier der Ermittler, der schließlich am Nachmittag in Kassel durch Zivilkräfte festgenommen werden konnte. Das 43-jährige Opfer wurde mit einem Rettungswagen in ein Kasseler Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Mittlerweile soll bei ihm keine Lebensgefahr mehr bestehen. Der genaue Ablauf und die Hintergründe der Tat sind bislang noch ungeklärt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Daniel Kalus-Nitzbon, Pressesprecher Polizeipräsidium Nordhessen, Tel. 0561-910 1021

Moritz Teschner, Stellvertretender Pressesprecher Staatsanwaltschaft Kassel, Tel. 0561 - 912 2759

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