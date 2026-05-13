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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wildunfälle

LPI Gotha (Ilm-Kreis, Landkreis Gotha, Wartburgkreis) (ots)

In der Zeit zwischen gestern Abend und heute Morgen wurden im Schutzbereich der Landespolizeiinspektion Gotha fünf Wildunfälle gemeldet. Glücklicherweise ist es dabei nicht zu Personenschäden gekommen. Allerdings entstanden Sachschäden an den Pkw in Gesamthöhe eines mittleren vierstelligen Eurobetrages. Vor diesem Hintergrund rät Ihnen die LPI Gotha:

Achten Sie auf Warnhinweise am Straßenrand. Passen Sie Ihre Fahrgeschwindigkeit auf die Sicht- und Lichtverhältnisse an und halten Sie den erforderlichen Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug. Ein Tier kommt selten allein! Wenn ein Tier die Straße überquert hat, ist mit weiterem Wildwechsel zu rechnen. Zudem kann Fernlicht Wildtiere irritieren, so dass sie wie erstarrt auf der Straße stehen bleiben können. Daher lieber Fernlicht ausschalten, kontrolliert abbremsen und hupen. Beim Abbremsen auch auf den nachfolgenden Verkehr achten. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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  • 13.05.2026 – 14:00

    LPI-GTH: Berauscht

    Gotha (ots) - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde ein 44-jährige Fahrerin eines VW gestern Nachmittag in der Reinhardsbrunner Straße kontrolliert. Ein bei ihr durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und zu Beweiszwecken eine Blutentnahme angeordnet. Ein entsprechendes Verfahren gegen die 44-Jährige wurde eingeleitet. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha ...

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  • 13.05.2026 – 14:00

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  • 13.05.2026 – 09:00

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