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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart- Feuerbach / - Botnang (ots)

Unbekannte sind am Donnerstag (14.05.2026) in eine Wohnung an der Föhrichstraße und am Freitag (15.05.2026) in eine Wohnung am Vivaldiweg eingebrochen. An der Föhrichstraße hebelten die Täter zwischen 15.30 Uhr und 21.30 Uhr mit einer Eisenstange das Fenster einer Hochparterrewohnung auf, gelangten so ins Innere und erbeuteten eine geringe Summe Münzgeld. Am Vivaldiweg verschafften sich die Unbekannten zwischen 3.00 Uhr und 18.00 Uhr auf bislang unbekannte Weise Zutritt zum Mehrfamilienhaus und brachen anschließend mit einem nicht bekannten Werkzeug in eine Wohnung im 3. Obergeschoss ein. Die Täter durchsuchten die Wohnung und entwendeten Schmuck von bislang unbekanntem Wert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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