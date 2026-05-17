Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Hochzeitskorso bremst Verkehrsteilnehmer aus - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Ein Hochzeitskorso brachte am Samstagnachmittag (16.05.2026) den Verkehr auf der Heilbronner Straße, ab der Mia-Seeger-Straße zum Erliegen. Der Korso mit zirka 15 hochwertigen Fahrzeugen war gegen 14.30 Uhr auf der Heilbronner Straße in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs. Dabei wurden türkische Fahnen geschwenkt, welche auch teilweise über den Dächern der Fahrzeuge hingen. Die Fahrweise der Fahrzeugführer führte dazu, dass der Verkehr auf der Heilbronner Straße bis zum Stillstand ausgebremst wurde. Hierdurch und durch die erforderlichen polizeilichen Kontrollmaßnahmen kam es zum Teil zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 beim Polizeirevier Innenstadt zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell