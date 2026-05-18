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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Von der Straße abgekommen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Sillenbuch (ots)

Aus unbekannter Ursache ist ein 53 Jahre alter Autofahrer am Sonntagnachmittag (17.05.2026) in der Mittleren Filderstraße von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Betonhäuschen gefahren. Der 53-Jährige fuhr gegen 14.40 Uhr mit seinem VW Tuareg die Mittlere Filderstraße entlang Richtung Plieningen, als er auf Höhe von Kleinhohenheim nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen das Gebäude einer Mischwasserregulierungsanlage prallte. Bei dem Unfall zog sich der 53-Jährige schwere Verletzungen zu, Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Am Tuareg entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 50.000 Euro. Der Schaden am Gebäude beträgt nach ersten Schätzungen mehrere Hunderttausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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