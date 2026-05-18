Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zwölfjährigen angegriffen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte haben am frühen Sonntagabend (17.05.2026) versucht, einen zwölf Jahre alten Jungen im Bereich des Martin-Meyer-Steges auszurauben. Der Zwölfjährige war gegen 17.30 Uhr in Richtung der Gleise unterwegs, als sich ihm drei Unbekannte näherten und ihn ansprachen. Sie versuchten, ihm sein Handy aus der Hand zu reißen und seinen Rucksack zu öffnen. Anschließend stießen sie ihn zu Boden, schlugen ihn und forderten Geld. Als er angab, keines zu haben, flüchteten die Täter ohne Beute Richtung Wilhelmsplatz. Zwei der Täter waren zwölf bis 14 Jahre alt, hatten dunkle Haare und waren dunkel gekleidet. Einer von ihnen trug eine Schildmütze von Gucci. Der dritte war etwas jünger und kleiner, trug ebenfalls dunkle Kleidung mit roten Akzenten und hatte dunkle Haare. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

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