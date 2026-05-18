Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Bürogebäude eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Wangen (ots)

Unbekannte sind zwischen Freitagabend (15.05.2026) und Samstagmorgen (16.05.2026) in ein Bürogebäude an der Ulmer Straße eingebrochen und haben Bargeld im Wert von mehreren Zehntausend Euro gestohlen. Die Einbrecher gelangten zwischen 19.30 Uhr und 08.45 Uhr über ein Fenster in das Gebäude. Hier durchsuchten sie mehrere Büroräume und Schränke. Sie stahlen diverse Wertgegenstände und Bargeld im Wert von mehreren Zehntausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

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