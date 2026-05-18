PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Ladendiebinnen gestellt (0120732/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Am 16. Mai 2026, gegen 13:40 Uhr, versuchten zwei slowakische Frauen im Alter von 27 und 34 Jahren, in einem Drogeriemarkt am Kornmarkt Kosmetikartikel, Waschmittel und Süßigkeiten im Wert von ca. 600 Euro zu entwenden. Beide wurden vom Ladendetektiv vor der Kasse festgestellt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Die Polizei Altenburger Land hat ein Strafverfahren wegen versuchten Diebstahls gegen die beiden Frauen eingeleitet. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 18.05.2026 – 07:59

    LPI-G: (LK GRZ) Einbruch in Umspannwerk Weida (0121492/2026)

    Greiz (ots) - Weida. In der Nacht zum 17. Mai 2026, gegen 22:39 Uhr, drangen drei bislang unbekannte Täter gewaltsam in das Umspannwerk Weida, in der Straße In den Nonnenfeldern bzw. Am Schafturm, ein. Die Täter überwanden einen Stabgitterzaun mittels Bolzenschneider, Brecheisen und weiteren Werkzeugen und wollten Kupferkabel, Erdkabel sowie eine große Kabeltrommel entwenden und hatten die Gegenstände bereits in der ...

    mehr
  • 17.05.2026 – 11:07

    LPI-G: Kellerbrand mit Täterergreifung

    Gera (ots) - Gera - Zu einem öffentlichkeitswirksamen Kellerbrand, mit Evakuierung der Hausbewohner, kam es in den Nachtstunden des 15.05.2026 in der Laasener Straße. Geistesgegenwärtige Reaktion und rechtzeitiges Melden durch einen Anwohner und das versierte Handeln der Feuerwehr Gera konnten schlimmeres verhindern und niemand wurde verletzt. Darüber hinaus führten vom Tatort ausgehenden, umfängliche und ...

    mehr
  • 17.05.2026 – 11:06

    LPI-G: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Gera (ots) - Gera - In der Ortslage Kleinaga kam es in den Nachmittagsstunden des 15.05.2026 zum Zusammenprall zweier Pkw. Zuvor übersah eine 29jährige Pkw-Führerin beim Ausfahren aus einem Grundstück auf die Straße der Freundschaft, die dort bereits fahrende 39jährige und es kam zur Kollision. Neben erheblichen Sachschaden wurden die mitfahrenden Kinder der 39jährigen durch den Unfall leicht verletzt. Rückfragen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren