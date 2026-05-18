LPI-G: (LK ABG) Ladendiebinnen gestellt (0120732/2026)
Altenburg (ots)
Altenburg. Am 16. Mai 2026, gegen 13:40 Uhr, versuchten zwei slowakische Frauen im Alter von 27 und 34 Jahren, in einem Drogeriemarkt am Kornmarkt Kosmetikartikel, Waschmittel und Süßigkeiten im Wert von ca. 600 Euro zu entwenden. Beide wurden vom Ladendetektiv vor der Kasse festgestellt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Die Polizei Altenburger Land hat ein Strafverfahren wegen versuchten Diebstahls gegen die beiden Frauen eingeleitet. (DL)
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