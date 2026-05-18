LPI-G: (LK ABG) Ladendiebinnen gestellt (0120732/2026)

Gera (ots) - Gera - In der Ortslage Kleinaga kam es in den Nachmittagsstunden des 15.05.2026 zum Zusammenprall zweier Pkw. Zuvor übersah eine 29jährige Pkw-Führerin beim Ausfahren aus einem Grundstück auf die Straße der Freundschaft, die dort bereits fahrende 39jährige und es kam zur Kollision. Neben erheblichen Sachschaden wurden die mitfahrenden Kinder der 39jährigen durch den Unfall leicht verletzt. Rückfragen ...

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