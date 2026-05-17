Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kellerbrand mit Täterergreifung

Gera (ots)

Gera - Zu einem öffentlichkeitswirksamen Kellerbrand, mit Evakuierung der Hausbewohner, kam es in den Nachtstunden des 15.05.2026 in der Laasener Straße. Geistesgegenwärtige Reaktion und rechtzeitiges Melden durch einen Anwohner und das versierte Handeln der Feuerwehr Gera konnten schlimmeres verhindern und niemand wurde verletzt. Darüber hinaus führten vom Tatort ausgehenden, umfängliche und unmittelbar eingeleitete polizeilichen Ermittlungen zu einer schlussendlich erfolgreichen Tätersuche. Der Jugendliche Täter konnte rasch, im Rahmen intensiver Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen aufgegriffen und einem Strafverfahren zugeführt werden.

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