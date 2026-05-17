LPI-G: Kollision mit Straßenbahn

Altenburg (ots) - Schmölln. Am Samstag den 16.05.2026 wurde bekannt, dass ein unbekannter Täter im Bereich der Windbergstraße an mehreren Stellen Rattengift ausgelegt hatte. Insgesamt konnten drei Stellen mit der Substanz in unmittelbarer Umgebung zum Mehrfamilienhaus festgestellt werden. Ein Hund fraß davon und musste tierärztlich behandelt werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

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